Челси хочет подписать 19-летнего полузащитника Лиона. Придется заплатить 40 миллионов евро

"Челси" собирается подписать полузащтника Райана Шерки из "Лиона", сообщает ESPN. За француза придется заплатить около 40 миллионов евро.

Считается, что Шерки будет заменой ушедшему в "Милан" Кристиану Пулишечу. Зарплата Шерки в "Лионе" – 75 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Шерки сыграл за "Лион" 39 матчей, забил5 голов и отдал 6 результативных передач.

Также в "Челси" следят за нападающим "Монпелье" Элье Ваи. В минувшем сезоне Ваи провел 33 поединка, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 35 миллионов евро.