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Челси хочет подписать 19-летнего полузащитника Лиона. Придется заплатить 40 миллионов евро

Англия
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Также рассматривают 20-летнего Ваи из "Монпелье"

Челси хочет подписать 19-летнего полузащитника Лиона. Придется заплатить 40 миллионов евро

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

"Челси" собирается подписать полузащтника Райана Шерки из "Лиона", сообщает ESPN. За француза придется заплатить около 40 миллионов евро.

Считается, что Шерки будет заменой ушедшему в "Милан" Кристиану Пулишечу. Зарплата Шерки в "Лионе" – 75 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Шерки сыграл за "Лион" 39 матчей, забил5 голов и отдал 6 результативных передач.

Также в "Челси" следят за нападающим "Монпелье" Элье Ваи. В минувшем сезоне Ваи провел 33 поединка, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

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В статье: Лион Челси (Лондон)
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Источник:
espn.co.uk

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