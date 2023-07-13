Атланта просит за Хейлунда 100 миллионов евро. МЮ пытается уменьшить эту сумму

"Манчестер Юнайтед" попытался включить в сделку по Расмусу Хейлунду из "Аталанты" Фреда и Донни ван де Бека. Итальянский клуб против любой формы обмена.

"Аталанта" запрашивает за Хейлунда 100 миллионов евро и не готова сбивать цену другими футболистами "Манчестер Юнайтед". В клубе хотят только деньги за перспективного форварда.

"МЮ" имеет ресурс, чтобы заплатить 100 миллионов евро за нападающего, но необходимость соблюдения финансового фэйр-плей накладывает на сделку ограничения. Так, "манкунианцы" недавно подписали Андре Онану из "Интера" за 50 миллионов евро и Мейсона Маунта за 60 миллионов. Таким образом клуб потратил за первый год тренерства Эрика тен Хага уже 300 миллионов фунтов и после перехода Хейлунда эта сумма только вырастет.

В минувшем сезоне датский форвард провел 42 поединка за "Аталанту", забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего страйкера в 45 миллионов евро.