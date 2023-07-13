Лэмпард: Не жалею о возвращении в Челси. Не самый лучший опыт, но я извлек уроки

Фрэнк Лэмпард заявил, что не жалеет о возвращении в "Челси". "Если кто-то хочет покритиковать", – у меня нет с этим проблем.

"Я не жалею о том, что сделал это. Если люди хотят покритиковать или высказать свое мнение по поводу моей шестинедельной или семинедельной работы, у меня с этим нет проблем.

Это был не самый лучший опыт в моей карьере, но это был опыт, и я извлек из него уроки", – сказал Лэмпард.

Лэмпард был четвертым менеджером "Челси" в прошлом сезоне. До этого "синими" руководили Томас Тухель, Грэм Поттер и ассистент Поттера.