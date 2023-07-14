Тоттенхэм ищет возможность убедить Кейна остаться. Игроку могут предложить работу в структуре клуба

"Тоттенхэм" собирается предложить Харри Кейну работу в структуре клуба, чтобы убедить игрока не уходить. Этим хотят убедить англичанина продлить соглашение со "шпорами".

Председатель совета директоров "Тоттенхэма" не собирается отпускать форварда и просит за переход 140 миллионов евро. Также в новом контракте зарплата англичанина может вырасти и превысить 400 тысяч фунтов в неделю.

"Бавария" пытается сбить цену на нападающего и готовит очередное предложение о покупке.

Считается, что Кейн рад перейти в стан "мюнхенцев" и счтает переход своим приоритетом.

В прошлом сезоне Кейн провел 49 поединков, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает сумму потенциального перехода в 90 миллионов евро.