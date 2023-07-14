Не Аравия, но тоже Ближний Восток. Лидс продал форварда сборной Испании в Катар

Испанскому форварду Родриго всего 32. В июне он играл в полуфинале Лиги Наций за Фурию Роху, в прошлом сезоне в составе "Лидса" забил 13 голов в 31 матче АПЛ. То есть уровень парня полностью соответствует ТОП-чемпионату.

Однако Родриго, похоже, решил заработать на пенсию. Иначе объяснить его согласие на трансфер в катарский клуб "Аль Райян" сложно. Как сообщает Transfermakt, "Лидс" получил за своего игрока всего 3,5 млн. евро. Продолжительность контракта между Родриго и катарским клубом не разглашается.

Интересно, что "Аль Райян", восемь раз становившийся чемпионом страны (в последний раз в 2016-м), в прошлом сезоне занял 9 место из 12 команд. На днях команду принял известный португальский специалист Леандру Жардим.

Родриго кроме "Лидса", который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, играл за "Сельту", "Болтон", "Валенсию" и "Бенфику". Всего на его счету 482 матча и 142 гола на клубном уровне.