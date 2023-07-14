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Манчестер Сити нацелился на защитника Баварии
Намечается обмен
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Манчестер Сити" планирует подписать защитника "Баварии" Бенжамена Павар.
Он является приоритетной целью для того, чтобы закрыть правый фланг, если Кайл Уокер присоединится к "Баварии".
Клуб уже почти договорился с игроком, но переговоры между "Сити" и "Баварией" относительно обмена Уокера и Павара еще впереди.
Ранее сообщалось, что "Бавария" может заплатить за Уокера всего 15 миллионов евро. При этом "Манчестер Сити" в качестве альтернативы также рассматривал Ашрафа Хакими из "Пари Сен-Жермен".
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