Челси готовиться сделать предложение по Неймару. В клубе ждут сигнал, что бразилец готов уйти

"Челси" следит за ситуацией вокруг Неймара, сообщает Le Parisien. В клубе готовятся сделать предложение бразильцу, если он даст сигнал, что готов покинуть "ПСЖ".

Отмечаетчя, что "ПСЖ" все еще не определился с тем, хотят в клубе оставить бразильца или нет.

Стоит сказать, что Неймар уже полгода восстанавливается от травмы лодыжки. В штабе Луиса Энрике обеспокоены состоянием ноги футболиста и сомневаются, сможет ли он вернуться на пик формы.

В минувшем сезоне Неймар отыграл 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт бразильца с французским клубом истекает летом 2025-го.