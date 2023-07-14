Официально: Арсенал объявил о подписании защитника Аякса Тимбера

"Арсенал" объявил о переходе защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. Продолжительность сделки не разглашается, но инсайдеры говорят о контракте до лета 2028-го.

Тимбер будет носить 12-й номер на футболке.

Ранее стало известно, что "гуннеры" заплатят за защитника 40+5 миллионов евро за фуллбека. Тимбер может сыграть как в центре, так и справа в защите.

Напомним, что переход Тимбера стал уже 3-м крупным подписанием для "Арсенала" этим летом. Ранее стало известно о закрытии сделок по Райсу, а также по Каю Хаверцу.