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Официально: Арсенал объявил о подписании защитника Аякса Тимбера

Англия
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Официально: Арсенал объявил о подписании защитника Аякса Тимбера

Фото: "Арсенал"

Новина українською

"Арсенал" объявил о переходе защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. Продолжительность сделки не разглашается, но инсайдеры говорят о контракте до лета 2028-го.

Тимбер будет носить 12-й номер на футболке.

Ранее стало известно, что "гуннеры" заплатят за защитника 40+5 миллионов евро за фуллбека. Тимбер может сыграть как в центре, так и справа в защите.

Напомним, что переход Тимбера стал уже 3-м крупным подписанием для "Арсенала" этим летом. Ранее стало известно о закрытии сделок по Райсу, а также по Каю Хаверцу.

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В статье: Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Юрриен Тимбер
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Источник:
arsenal.com

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