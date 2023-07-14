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Официально: Арсенал объявил о подписании защитника Аякса Тимбера
Усиливают все линии
Фото: "Арсенал"
"Арсенал" объявил о переходе защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. Продолжительность сделки не разглашается, но инсайдеры говорят о контракте до лета 2028-го.
Тимбер будет носить 12-й номер на футболке.
Ранее стало известно, что "гуннеры" заплатят за защитника 40+5 миллионов евро за фуллбека. Тимбер может сыграть как в центре, так и справа в защите.
Напомним, что переход Тимбера стал уже 3-м крупным подписанием для "Арсенала" этим летом. Ранее стало известно о закрытии сделок по Райсу, а также по Каю Хаверцу.
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