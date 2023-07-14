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УЕФА оштрафовал Манчестер Юнайтед и Барселону за нарушение правил финансового фэйр-плей

Англия
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(1 голосов)

Нарушения были совершены в период с 2019-го по 2022-й

УЕФА оштрафовал Манчестер Юнайтед и Барселону за нарушение правил финансового фэйр-плей

Фото: manutd.com

Новина українською

УЕФА оштрафовал "Манчестер Юнайтед" на 300 тысяч евро за нарушение финансового фэйр-плей в период с 2019-го по 2022-й годы. Клуб наказали за незначительное нарушение безубыточности.

По этому пункту также проходит "АПОЭЛ" и "Коньяспор". С клубов взыскали по 100 тысяч евро.

Также была наказана "Барселона". Клуб заплатил 500 тысяч евро штрафа за неправильное указание в отчетности прибыли от продажи нематериальных активовов в отчетности за 2022-й финансовый год.

Также в несоблюдение безубыточности обвинили "Антверпен" и "Трабзонспор". С клубами заключены мировые соглашения. Они выплатят 300 тысяч евро фиксированной суммы и ещё 1,7 миллиона евро будет зависеть от выполнения условий, прописанных в осглашении.

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В статье: УЕФА Манчестер Юнайтед
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (1)
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Доктор Хаймарс
14.07.2023 в 18:36
Таки Суперлиге быть.
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