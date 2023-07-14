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УЕФА оштрафовал Манчестер Юнайтед и Барселону за нарушение правил финансового фэйр-плей
Нарушения были совершены в период с 2019-го по 2022-й
Фото: manutd.com
УЕФА оштрафовал "Манчестер Юнайтед" на 300 тысяч евро за нарушение финансового фэйр-плей в период с 2019-го по 2022-й годы. Клуб наказали за незначительное нарушение безубыточности.
По этому пункту также проходит "АПОЭЛ" и "Коньяспор". С клубов взыскали по 100 тысяч евро.
Также была наказана "Барселона". Клуб заплатил 500 тысяч евро штрафа за неправильное указание в отчетности прибыли от продажи нематериальных активовов в отчетности за 2022-й финансовый год.
Также в несоблюдение безубыточности обвинили "Антверпен" и "Трабзонспор". С клубами заключены мировые соглашения. Они выплатят 300 тысяч евро фиксированной суммы и ещё 1,7 миллиона евро будет зависеть от выполнения условий, прописанных в осглашении.
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