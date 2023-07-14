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Зинченко все ещё испытывает проблемы с икрой. Известно сколько матчей предсезонки он пропустит украинец

Англия
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Повреждения также у Эдегора, Мартинелли, Томиясу и Троссард

Зинченко все ещё испытывает проблемы с икрой. Известно сколько матчей предсезонки он пропустит украинец

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от повреждения икры, которое он получил в мае. Украинец пропустит ещё 2 поединка "Арсенала" в предсезонке: против всех звезд "МЛС" и "Манчестер Юнайтед.

Повреждение в матче с "Нюрнбергом" получил Троссард, но Артета надеется, что оно несерьезное и он в скором времени вернется к играм за клуб.

Также подтвердилась информация, что Эдегор почувствовал дискомфорт в районе икры на разминке перед матчем с "Нюрнбергом". Именно поэтому в поединкке его заменил Фабио Виейра.

Напомним, что Зинченко был основным в минувшем сезоне за "Арсенал". Защитник также попал в команду сезона АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
football.london

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