Зинченко все ещё испытывает проблемы с икрой. Известно сколько матчей предсезонки он пропустит украинец

Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от повреждения икры, которое он получил в мае. Украинец пропустит ещё 2 поединка "Арсенала" в предсезонке: против всех звезд "МЛС" и "Манчестер Юнайтед.

Повреждение в матче с "Нюрнбергом" получил Троссард, но Артета надеется, что оно несерьезное и он в скором времени вернется к играм за клуб.

Также подтвердилась информация, что Эдегор почувствовал дискомфорт в районе икры на разминке перед матчем с "Нюрнбергом". Именно поэтому в поединкке его заменил Фабио Виейра.

Напомним, что Зинченко был основным в минувшем сезоне за "Арсенал". Защитник также попал в команду сезона АПЛ.