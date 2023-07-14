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У Гринвуда и его девушки родился ребенок. Она обвиняла игрока в изнасиловании

Англия
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(2 голосов)

Позже девушка отказалась от показаний и сошлась с игроком

У Гринвуда и его девушки родился ребенок. Она обвиняла игрока в изнасиловании

Фото из открытых источников

Новина українською

У Мейсона Гринвуда и Харрит Робсон родился ребенок, пара сообщила об этом в Инстаграм. Дело о сексуальном насилии в отношении своей девушки было закрыто прошлой зимой.

Напомним, что зимой 2022-го девушка опубликовала фото и заявила, что подверглась насилию со стороны Месона Гринвуда. На тот момент они уже были вместе. После этого игрока задержали у себя дома. Англичанина обвиняли в изнасиловании, сексуальном насилии и угрозах убийством.

В феврале этого года с Гринвуда сняли все обвинения. Ранее от своих показаний отказалась сама Харрит Робсон.

Напомним, что "МЮ" не стал разрывать контракт с футболистом, но и не давал ему выступать в концовке прошлого сезона. Считается 6что клуб хочет отдать Гринвуда в аренду.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Комментарии (1)
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трамвай за трамваєм (найкращий)
14.07.2023 в 20:48
І що там у пацана зносилося ?
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