У Гринвуда и его девушки родился ребенок. Она обвиняла игрока в изнасиловании

У Мейсона Гринвуда и Харрит Робсон родился ребенок, пара сообщила об этом в Инстаграм. Дело о сексуальном насилии в отношении своей девушки было закрыто прошлой зимой.

Напомним, что зимой 2022-го девушка опубликовала фото и заявила, что подверглась насилию со стороны Месона Гринвуда. На тот момент они уже были вместе. После этого игрока задержали у себя дома. Англичанина обвиняли в изнасиловании, сексуальном насилии и угрозах убийством.

В феврале этого года с Гринвуда сняли все обвинения. Ранее от своих показаний отказалась сама Харрит Робсон.

Напомним, что "МЮ" не стал разрывать контракт с футболистом, но и не давал ему выступать в концовке прошлого сезона. Считается 6что клуб хочет отдать Гринвуда в аренду.