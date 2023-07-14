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Кейн не будет форсировать трансфер из Тоттенхэма, чтобы не испортить отношения
Разумная мысль
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн не настроен добиваться трансфера из клуба этим летом.
Как сообщает Evening Standard, 29-летний нападающий не хочет испортить отношения с клубом, где он вырос и играет на протяжении всей карьеры.
По этой же причине Кейн не будет переходить в "Челси", несмотря на отличные отношения с тренером Маурисио Почеттино.
Остается еще "Бавария", и тут Гарри намерен выжидать. Если "Шпоры" отклонят все предложения немцев этим летом, он хочет посмотреть на результаты команды в новом сезоне. Только при условии, что они пойдут на поправку, он продлит контракт. Если нет - уедет в Германию через год как свободный агент.
Напомним, Гарри Кейн - многократный рекордсмен "Тоттенхэма". На его счету 280 голов в 435 матчах за клуб.
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