Депай - про оправдание Менди: И кто теперь вернет ему карьеру?

Форвард "Атлетико" Мемфис Депай эмоционально отреагировал на новость об оправдании Бенжамена Менди, которого ранее подозревали в изнасилованиях.

"Все дела прекращены. И что теперь делать? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто возьмет ответственность за ущерб, нанесенный его имени? Кто вернет ему карьеру?

Много лет инвестиций в то, чтобы стать профессиональным футболистом, а теперь что?

Я никогда не затрагивал эту тему, поскольку не знал всех деталей, но я говорил с ним однажды по FaceTime, когда он был за решеткой, и встречался на поле несколько раз. Я не видел зла в этом человеке.

Мы не можем принимать, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто вступится за нас в час нужды, а не когда ущерб уже нанесен? Не отворачивайте голову, люди", - написал голландец в своем Twitter.