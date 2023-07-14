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Депай - про оправдание Менди: И кто теперь вернет ему карьеру?

Англия
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Резонные вопросы от голландца

Депай - про оправдание Менди: И кто теперь вернет ему карьеру?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

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Форвард "Атлетико" Мемфис Депай эмоционально отреагировал на новость об оправдании Бенжамена Менди, которого ранее подозревали в изнасилованиях.

"Все дела прекращены. И что теперь делать? Кто поможет нашему брату исцелиться? Кто возьмет ответственность за ущерб, нанесенный его имени? Кто вернет ему карьеру?

Много лет инвестиций в то, чтобы стать профессиональным футболистом, а теперь что?

Я никогда не затрагивал эту тему, поскольку не знал всех деталей, но я говорил с ним однажды по FaceTime, когда он был за решеткой, и встречался на поле несколько раз. Я не видел зла в этом человеке.

Мы не можем принимать, что такое происходит с нами, спортсменами. Кто вступится за нас в час нужды, а не когда ущерб уже нанесен? Не отворачивайте голову, люди", - написал голландец в своем Twitter.

Напомним, Менди последний раз выходил на поле в сентябре 2020 года. После его ареста "Манчестер Сити" вырезал упоминания о французе с клубных ресурсов.

Через три дня Менди исполнится 29 лет, и он является свободным агентом.

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В статье: Мемфис Депай Бенжамен Менди
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Источник:
Твиттер Депая

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