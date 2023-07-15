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Митрович согласился уйти в Саудовскую Аравию. Фулхэм хочет больше 30 миллионов за игрока

Англия
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Одно предложение лондонский клуб уже отверг

Митрович согласился уйти в Саудовскую Аравию. Фулхэм хочет больше 30 миллионов за игрока

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

Новина українською

Нападающий "Фулхэма" Александр Митрович дал добро на трансфер в "Аль-Хиляль". Саудовский клуб готовит предложение на более чем 30 миллионов евро.

Первое предложение "Фулхэм" уже отверг: "Аль-Хиляль" был готов расстаться с 30-ю миллионами евро, но это не устроило лондонский клуб.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего серба в 28 миллионов евро. В прошлом сезоне он получил 8 матчей дисквалификации за толчек арбитра. При этом Александр успел отыграть 28 матчей, забить 15 голов и отдать 4 результативных передачи.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Александар Митрович Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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