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Журналист: Фабиньо – в шаге от перехода в Аль-Иттихад, он не поедет с Ливерпулем на сборы
Отток футболистов на восток продолжается
Фото: Vbet News / Атвор: неизвестен
Итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщает о том, что полузащитник "Ливерпуль" Фабиньо находится в одном шаге от перехода в "Аль-Иттихад". Цена вопроса – 45 миллионов евро.
Сам 29-летний футболист получит контракт на три года с окладом в 25 миллионов евро в год.
Отмечается, что Фабиньо не поедет с "Ливерпулем" на предсезонный сбор. Английский клуб на вырученные за бразильца средства может приобрести Ромео Лавиа из "Саутгемптона".
В минувшем сезоне Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей во всех турнирах, отдал две результативные передачи. Контракт с мерсисайдцами рассчитан у Фабиньо до 2026-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 42 миллиона евро.
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