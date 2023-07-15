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Журналист: Фабиньо – в шаге от перехода в Аль-Иттихад, он не поедет с Ливерпулем на сборы

Англия
(1 голосов)

Отток футболистов на восток продолжается

Журналист: Фабиньо – в шаге от перехода в Аль-Иттихад, он не поедет с Ливерпулем на сборы

Фото: Vbet News / Атвор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист-инсайдер Николо Скира сообщает о том, что полузащитник "Ливерпуль" Фабиньо находится в одном шаге от перехода в "Аль-Иттихад". Цена вопроса – 45 миллионов евро.

Сам 29-летний футболист получит контракт на три года с окладом в 25 миллионов евро в год.

Отмечается, что Фабиньо не поедет с "Ливерпулем" на предсезонный сбор. Английский клуб на вырученные за бразильца средства может приобрести Ромео Лавиа из "Саутгемптона".

В минувшем сезоне Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 49 матчей во всех турнирах, отдал две результативные передачи. Контракт с мерсисайдцами рассчитан у Фабиньо до 2026-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 42 миллиона евро.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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