Рекордсмен НБА стал совладельцем Лидс Юнайтед

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук присоединился к консорциуму 49ers Enterprises, который в июне выкупил 56% акций "Лидс Юнайтед".

Об этом сам баскетболист рассказал спортивно-развлекательном ивенте, устроенном Sportico.

На этом же мероприятии о вхождении в состав акционеров "Лидса" объявили гольфисты Джастин Томас и Джордан Смит.

Сколько именно вложили спортсмены в английский клуб неясно. Известно лишь, что за 56% акций "Лидса" 49ers Enterprises заплатили 213 млн долларов. Причем сумма была бы вдвое большей, если бы "Павлины" не вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23.

34-летний Уэстбрук - живая легенда НБА и ее рекордсмен по количеству "сезонных" трипл-даблов. По текущему контракту с "Клипперс" он заработает 7,8 млн за два сезона.