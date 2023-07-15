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Рекордсмен НБА стал совладельцем Лидс Юнайтед
Рассел Уэстбрук вложился в соккер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Petersen
Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Расселл Уэстбрук присоединился к консорциуму 49ers Enterprises, который в июне выкупил 56% акций "Лидс Юнайтед".
Об этом сам баскетболист рассказал спортивно-развлекательном ивенте, устроенном Sportico.
На этом же мероприятии о вхождении в состав акционеров "Лидса" объявили гольфисты Джастин Томас и Джордан Смит.
Сколько именно вложили спортсмены в английский клуб неясно. Известно лишь, что за 56% акций "Лидса" 49ers Enterprises заплатили 213 млн долларов. Причем сумма была бы вдвое большей, если бы "Павлины" не вылетели из АПЛ по итогам сезона-2022/23.
34-летний Уэстбрук - живая легенда НБА и ее рекордсмен по количеству "сезонных" трипл-даблов. По текущему контракту с "Клипперс" он заработает 7,8 млн за два сезона.
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