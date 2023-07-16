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Ньюкасл готовит предложение Наполи по Кварацхелии на 90 миллионов евро
“Сороки” готовы провести свой самый дорогой трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ньюкасл" готовит предложение по трансферу звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Il Mattino.
Сороки готовы выложить за грузина 90 миллионов евро.
Кварацхелия присоединился к "Наполи" летом прошлого года. Итальянский клуб заплатил "Динамо" Батуми за переход грузина в 11,5 млн евро.
В прошлом розыгрыше Серии А грузин был признан игроком сезона. В рамках чемпионата он забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 34 матчах. Также в матчах Лиги чемпионов Хвича отличился шестью результативными действиями (2+4) в девяти встречах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 85 млн евро.
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