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Арсенал на предсезонный сбор исключил из состава 3-х игроков

Англия
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Еще двое присоединятся к сбору позже

Арсенал на предсезонный сбор исключил из состава 3-х игроков

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Арсенал" исключил из состава на предсезонный сбор в США 3-х игроков, среди которых Николя Пепе, Самби Локонга и Седрик, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Также на первых матчах будут отсутствовать Томас Парти и Эмиль Смит-Роу. Они присоединятся к команде через неделю.

Недавно сообщалось, что Александр Зинченко пропустит два поединка "канониров": против всех звезд "МЛС" 20 июля и "Манчестер Юнайтед" 22 июля.

Украинец может восстановиться к матчу с "Барселоной" 26 числа этого же месяца.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Николя Пепе Томас Парти Смит Роу Альберт Самби Локонга
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Источник:
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