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Арсенал на предсезонный сбор исключил из состава 3-х игроков
Еще двое присоединятся к сбору позже
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" исключил из состава на предсезонный сбор в США 3-х игроков, среди которых Николя Пепе, Самби Локонга и Седрик, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Также на первых матчах будут отсутствовать Томас Парти и Эмиль Смит-Роу. Они присоединятся к команде через неделю.
Недавно
Украинец может восстановиться к матчу с "Барселоной" 26 числа этого же месяца.
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