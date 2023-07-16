Арсенал на предсезонный сбор исключил из состава 3-х игроков

"Арсенал" исключил из состава на предсезонный сбор в США 3-х игроков, среди которых Николя Пепе, Самби Локонга и Седрик, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Также на первых матчах будут отсутствовать Томас Парти и Эмиль Смит-Роу. Они присоединятся к команде через неделю.

Недавно сообщалось , что Александр Зинченко пропустит два поединка "канониров": против всех звезд "МЛС" 20 июля и "Манчестер Юнайтед" 22 июля.

Украинец может восстановиться к матчу с "Барселоной" 26 числа этого же месяца.