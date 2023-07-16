Челси подписал 18-летнего вингера Сантоса

Официальный сайт лондонского "Челси" сообщает, что клуб подписал вингера "Сантоса" Анжело Габриэла.

Детали трансфера и личного контракта бразильца пока не известны.

Как сообщает портал Transfermarkt, "пенсионеры" заплатили за 18-летнего нападающего 15 млн евро.

Анжело – воспитанник системы "Сантоса". В свои 18 лет Габриэль успел отыграть 129 поединков за первую команду "Сантоса", в которых записал на свой счет 5 голов и 10 результативных передач.