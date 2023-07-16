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Челси подписал 18-летнего вингера Сантоса
На перспективу?
Фото з відкритих джерел
Официальный сайт лондонского "Челси" сообщает, что клуб подписал вингера "Сантоса" Анжело Габриэла.
Детали трансфера и личного контракта бразильца пока не известны.
Как сообщает портал Transfermarkt, "пенсионеры" заплатили за 18-летнего нападающего 15 млн евро.
Анжело – воспитанник системы "Сантоса". В свои 18 лет Габриэль успел отыграть 129 поединков за первую команду "Сантоса", в которых записал на свой счет 5 голов и 10 результативных передач.
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Источник:Chelsea
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