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Челси подписал 18-летнего вингера Сантоса

Англия
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Челси подписал 18-летнего вингера Сантоса

Фото з відкритих джерел

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Официальный сайт лондонского "Челси" сообщает, что клуб подписал вингера "Сантоса" Анжело Габриэла.

Детали трансфера и личного контракта бразильца пока не известны.

Как сообщает портал Transfermarkt, "пенсионеры" заплатили за 18-летнего нападающего 15 млн евро.

Анжело – воспитанник системы "Сантоса". В свои 18 лет Габриэль успел отыграть 129 поединков за первую команду "Сантоса", в которых записал на свой счет 5 голов и 10 результативных передач.

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В статье: Челси (Лондон)
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Источник:
Chelsea

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