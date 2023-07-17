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Никакой Барселоны: Марсель ведет переговоры о трансфере Обамеянга

Англия
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У форварда появляется шанс перезапустить карьеру

Никакой Барселоны: Марсель ведет переговоры о трансфере Обамеянга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" ведет переговоры с "Челси" о трансфере Пьер-Эмерик Обамеянга. Сделку будет сложно осуществить.

Первая причина сложности – то, что "Челси" намерен получить какие-то деньги с продажи форварда, за котором чуть меньше года назад отдали 12 миллионов евро. Вторая – высокая зарплата. Игрок получает в стане "синих" 160 тысяч фунтов в неделю, что за сезон складывается в сумму около 8 миллионов фунтов до вычета налогов.

При этом "Челси" просит вернуться Обамеянга к тренировкам попозже: так клуб уже дважды перенес возвращение футболиста в стан команды. В клубе скорее всего серьезны настроены расстаться с габонцем.

В минувшей кампании Обамеянг провел за "Челси" 22 матча, забил всего 3 гола и отдличился 1 результативной передачей. Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в 4 миллиона евро.

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) Марсель
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Источник:
theathletic.com

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