Ничего личного - только бизнес: почему владельцы футбольных клубов всё чаще задумываются над созданием мультиклубных систем?

Когда американский бизнесмен Тодд Боэли решил приобрести "Челси", то в его голове сразу начали генерироваться идеи о том, каким образом он может развить и без того успешный футбольный клуб. Если у тебя нет достаточного опыта работы в европейском футболе, то вряд ли твои перенесенные из бейсбола бизнес-идеи будут претендовать на гениальность. Но жажда гениальности никуда не девается, поэтому Боэли решил, что можно посмотреть на более успешных конкурентов и... повторить. Именно так владелец "Челси" и обратил внимание на "Манчестер Сити" и их City Football Group, болид, который последние несколько лет доминирует в английском футболе не в последнюю очередь благодаря своей мультиклубной системе.

"Манчестер Сити" точно не были первопроходцами подобной бизнес-модели, однако их пример, равно как и пример Red Bull, является показательным и помогает понять, почему вообще в современном футболе появилась мультиклубная лихорадка.

Владельцы действующих чемпионов Англии и Европы являются основателями City Football Group, под управлением которой сейчас находится сразу 13 футбольных клубов почти со всех континентов мира, кроме Африки: "Байя" из Бразилии, "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Мартинос" из Японии, "Палермо" из Италии и многие другие. Однако если смотреть на состав родительского клуба этого холдинга, то возникает логичный вопрос: а каким образом им вообще помогает мультиклубная система? У них нет ни одного футболиста из клубов-партнеров, они спокойно продолжают вести свой агрессивный трансферный бизнес и результатов какого-то сотрудничества с другими клубами мы не видим. Как оказывается, мы и не должны их видеть.

Mumbai City FC has changed their logo in Man City's style. Becoming the 4th club to do so ???? https://t.co/XN1OC6iLk2 pic.twitter.com/ZhakVCa5yg — City Football Group (@CityFootGrp_fan) July 17, 2023

Мультиклубные системы дают своим владельцам целый ряд спортивно-бизнесовых преимуществ, которые проходят мимо обычного болельщика и остаются для него незамеченными. Однако бизнес-акулы знают, что делают.

Расширение скаутской базы

Насколько бы расширенным ни был скаутский отдел одного футбольного клуба, он никогда не сможет настолько детально охватить все мировые рынки молодых талантов, как объединенная скаутская база сразу нескольких команд на разных континентах.

Активизация "Манчестер Сити" на рынке Южной Америки обусловлена в том числе и скаутскими базами, которыми любезно поделился с "горожанами" клуб-партнёр "Байя". Конечно, у любого топ-клуба Европы есть свои скауты в Южной Америке, однако они точно не смогут настолько детально изучить нишевый рынок любительского футбола в Бразилии, Аргентине или Уругвае. Именно сотрудничество между местными клубами из разных стран позволяет всем участникам мультиклубной системы расширить свою скаутскую базу и куда подробнее изучать малоизвестных футболистов.

Распределение бюджета и обмен опытом

Правила финансового фэйр-плей никто не отменял, поэтому гранды пытаются использовать свои клубы-партнёры для согласования трансферов молодых талантов, которых сейчас им бы не хотелось включать в свой финансовый отчёт. Владельцы спортивных холдингов могут подписывать футболистов не в свой основной клуб, а в дочерний, который и возьмёт на себя финансовый удар потенциальной трансферной сделки. Это помогает сбалансировать общий бюджет и получать желаемых игроков, которые охотнее будут переходить в маленькие клубы с мыслью о том, что у них появится шанс заскочить в основную команду холдинга.

Кроме того, все участники мультиклубной системы начинают активно обмениваться опытом на управленческом уровне. Да, крупные клубы могут позволить себе подписывать крупных игроков на трансферном рынке, однако с человеческими ресурсами, управляющими бизнес-операциями, всё не так просто. Даже в топ-клубах мы нередко наблюдаем текучку кадров, отвечающих за ведение деловой жизни, потому что на самом деле опытных специалистов в этой сфере не так много. Мультиклубная система помогает всем участникам делиться собственным опытом ведения тех или иных операций, иногда стороны создают специальный бизнес-отдел, в котором участвуют представители всех клубов и некоторые важные финансовые решения обсуждаются централизованно, подобным образом всё происходит в структуре Red Bull.

Выгодные маркетинговые сделки

Как ни странно, но владельцам мультиклубных систем легче находить себе новых спонсоров, а также подписывать с этими спонсорами выгодные контракты. Почему так? Глобальность бренда даёт преимущество, которым грех не воспользоваться. Отличным примером подобного соглашения является контракт между City Football Group и Puma. В этом случае Puma получила для сотрудничества не один, а сразу пять клубов с разных континентов мира. Для производителя спортивной экипировки это шанс одним соглашением выйти сразу на несколько континентальных футбольных рынков, а для "Манчестер Сити" заработать больше денег, подписав жирный 10-летний контракт на 650 миллионов фунтов. Согласно финансовому отчёту "горожан", 92% от этой суммы пошло на пользу мужской и женской команд "Манчестер Сити". Остальные 8% распределились между другими клубами-участниками соглашения.

Подобное касается и контрактов со спонсорами на футболках или рукавах, владельцам спортивных холдингов есть что предложить компаниям, которые готовы с ними сотрудничать.

Популяризация собственного бренда

Создание мультиклубной системы помогает продвижению бренда главного клуба спортивного холдинга. Благодаря этому "Манчестер Сити" стал более узнаваемым футбольным клубом за пределами Европы, особенно это касается рынка Северной Америки, где популяризация футбола происходит очень быстрыми темпами. Всё больше людей начинают интересоваться этим видом спорта, а так как владельцы "Нью-Йорк Сити" и "Манчестер Сити" — это одни и те же люди, то новые болельщики при просмотре европейского футбола будут невольно обращать внимание именно на английский клуб, а не американский. В дальнейшем это позволяет увеличивать продажи фанатской атрибутики и расширять собственное влияние на рынки, которые ранее были, скорее, закрытыми для европейских клубов.

Очевидно, что кроме преимуществ, мультиклубная система заставляет своих владельцев идти на сознательные риски, связанные с выходом на другие рынки с незнакомой бизнес-средой, управлением различными ожиданиями болельщиков и их культурами, а также дополнительные финансовые затраты на клуб, который может нести убытки. Всегда есть риск того, что клуб-участник мультиклубной системы может стать непопулярным среди собственных болельщиков из-за потери собственной идентичности, с этим также нужно работать.

Однако самый большой риск, который берёт на себя организатор спортивного холдинга — это вероятное ограничение деятельности от УЕФА. Главный офис Европейской Футбольной Ассоциации еще в 1998 году начал первое расследование по делу, когда в одном турнире под их эгидой играли два клуба, контрольным пакетом акций которых владел один человек — речь об афинском "АЕК" и пражской "Славии". В 1999 году было введено новое правило, которое запретило двум клубам с одинаковым мажоритарным акционером (то есть акционером, у которого более 50% акций клуба) участвовать в одном европейском турнире. В УЕФА никогда не поддерживали идею мультиклубных систем, поскольку они считают, что это плохо влияет на маленькие футбольные коллективы и уничтожает у них самоидентификацию. Поэтому вполне возможно, что со временем Ассоциация придумает новые ограничения, которые обесценят саму идею мультиклубности.

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Однако именно на данную минуту идея создания спортивного холдинга для создания мультиклубной системы звучит как долгосрочная, дальновидная и очень перспективная бизнес-идея. Не зря Тодд Боэли решил пойти на эту авантюру, держа в мыслях мечты о светлом будущем с тотальной доминацией "Челси" на внутренней и европейской аренах.