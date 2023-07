Ничего личного - только бизнес: почему владельцы футбольных клубов всё чаще задумываются над созданием мультиклубных систем?

Когда американский бизнесмен Тодд Боэли решил приобрести "Челси", то в его голове сразу начали генерироваться идеи о том, каким образом он может развить и без того успешный футбольный клуб. Если у тебя нет достаточного опыта работы в европейском футболе, то вряд ли твои перенесенные из бейсбола бизнес-идеи будут претендовать на гениальность. Но жажда гениальности никуда не девается, поэтому Боэли решил, что можно посмотреть на более успешных конкурентов и... повторить. Именно так владелец "Челси" и обратил внимание на "Манчестер Сити" и их City Football Group, болид, который последние несколько лет доминирует в английском футболе не в последнюю очередь благодаря своей мультиклубной системе.

"Манчестер Сити" точно не были первопроходцами подобной бизнес-модели, однако их пример, равно как и пример Red Bull, является показательным и помогает понять, почему вообще в современном футболе появилась мультиклубная лихорадка.

Владельцы действующих чемпионов Англии и Европы являются основателями City Football Group, под управлением которой сейчас находится сразу 13 футбольных клубов почти со всех континентов мира, кроме Африки: "Байя" из Бразилии, "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Мартинос" из Японии, "Палермо" из Италии и многие другие. Однако если смотреть на состав родительского клуба этого холдинга, то возникает логичный вопрос: а каким образом им вообще помогает мультиклубная система? У них нет ни одного футболиста из клубов-партнеров, они спокойно продолжают вести свой агрессивный трансферный бизнес и результатов какого-то сотрудничества с другими клубами мы не видим. Как оказывается, мы и не должны их видеть.

