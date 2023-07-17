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Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото
Миша летит в обнимку с Чиллвеллом
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" отправился на сборы в США, сообщают клубные медиа. Михаил Мудрик в обнимку с Беном Чилвеллом - в центре фотографии из самолета.
Среди 29 игроков, которые полетели на сборы есть также новички Кристофер Нкунку, Андрей Сантос, Николя Жексон и Мало Густо.
"Синие" уже в среду в Чапен-Хилл сыграют с "Рексемом" Райана Рейнольдса. Остальные встречи, против Брайтон энд "Хоув Альбион", "Ньюкасл Юнайтед" и "Фулхэма" пройдут в Филадельфии, Атланте и Ландовере, соответственно.
В заключительной игре турне в Чикаго "Челси" сыграет против "Боруссии" Дортмунд.
Let's go! ????#BluesInTheUSA pic.twitter.com/TLWfl17Sbm— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2023
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