Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото

"Челси" отправился на сборы в США, сообщают клубные медиа. Михаил Мудрик в обнимку с Беном Чилвеллом - в центре фотографии из самолета.

Среди 29 игроков, которые полетели на сборы есть также новички Кристофер Нкунку, Андрей Сантос, Николя Жексон и Мало Густо.

"Синие" уже в среду в Чапен-Хилл сыграют с "Рексемом" Райана Рейнольдса. Остальные встречи, против Брайтон энд "Хоув Альбион", "Ньюкасл Юнайтед" и "Фулхэма" пройдут в Филадельфии, Атланте и Ландовере, соответственно.

В заключительной игре турне в Чикаго "Челси" сыграет против "Боруссии" Дортмунд.