  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Миша летит в обнимку с Чиллвеллом

Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" отправился на сборы в США, сообщают клубные медиа. Михаил Мудрик в обнимку с Беном Чилвеллом - в центре фотографии из самолета.

Среди 29 игроков, которые полетели на сборы есть также новички Кристофер Нкунку, Андрей Сантос, Николя Жексон и Мало Густо.

"Синие" уже в среду в Чапен-Хилл сыграют с "Рексемом" Райана Рейнольдса. Остальные встречи, против Брайтон энд "Хоув Альбион", "Ньюкасл Юнайтед" и "Фулхэма" пройдут в Филадельфии, Атланте и Ландовере, соответственно.

В заключительной игре турне в Чикаго "Челси" сыграет против "Боруссии" Дортмунд.

По теме
yellow-arrow
Кейн не хочет уходить в ПСЖ. Он не будет вести переговоры с французами
yellow-arrow
Глава совета директоров Тоттенхэма принял решение по Харри Кейну
yellow-arrow
ПСЖ предложил Сити обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде