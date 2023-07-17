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Кейн не хочет уходить в ПСЖ. Он не будет вести переговоры с французами

Англия
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Принципиальная позиция

Кейн не хочет уходить в ПСЖ. Он не будет вести переговоры с французами

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Харри Кейн отказывается вести переговоры с "ПСЖ", он не заинтересован в переходе. Капитан сборной Англии хочет только перейти в "Баварию".

Английский нападающий пока не давал сигналов "Тоттенхэму" о желании продлить контракт. При этом председатель совета директоров Даниэль Леви не отпустит Харри этим летом и уверен, что нападающий продлит контракт по ходу следующего сезона.

"ПСЖ" собирался ввязаться в борьбу за нападающего, если бы "Тоттенхэм" отверг предложение "Баварии".

Ранее почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что у клуба с Кейном есть договоренность о переходе.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
telegraph.co.uk

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