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Кейн не хочет уходить в ПСЖ. Он не будет вести переговоры с французами
Принципиальная позиция
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Харри Кейн отказывается вести переговоры с "ПСЖ", он не заинтересован в переходе. Капитан сборной Англии хочет только перейти в "Баварию".
Английский нападающий пока не давал сигналов "Тоттенхэму" о желании продлить контракт. При этом председатель совета директоров Даниэль Леви не отпустит Харри этим летом и уверен, что нападающий продлит контракт по ходу следующего сезона.
"ПСЖ" собирался ввязаться в борьбу за нападающего, если бы "Тоттенхэм" отверг предложение "Баварии".
Ранее почетный президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что у клуба с Кейном есть договоренность о переходе.
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