Воссоединится с Роналду. Аль-Наср наблизился к подписанию защитника Манчестер Юнайтед

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес вскоре станет игроком "Аль-Наср". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Саудовский клуб близится к подписанию контракта с бразильцем. Скоро сделка должна быть заключена. Клубы уже устно договорились между собой.

Также Романо отмечает, что кроме Теллеса "Аль-Наср" ожидает подписания полузащитника "Ланса" Секо Фофана в ближайшие дни.

Бразильский защитник выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Тогда "манкунианцы" купили его у "Порту" за 15 млн евро. В общей сложности за МЮ Теллес сыграл 50 матчей. В том числе – 21 поединок бок о бок с текущим игроком "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Прошлый сезон Алекс провел в аренде в “Севилье”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7,5 млн евро.