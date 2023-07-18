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Воссоединится с Роналду. Аль-Наср наблизился к подписанию защитника Манчестер Юнайтед

Англия
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Еще одна звезда в Саудовской Аравии

Воссоединится с Роналду. Аль-Наср наблизился к подписанию защитника Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес вскоре станет игроком "Аль-Наср". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Саудовский клуб близится к подписанию контракта с бразильцем. Скоро сделка должна быть заключена. Клубы уже устно договорились между собой.

Также Романо отмечает, что кроме Теллеса "Аль-Наср" ожидает подписания полузащитника "Ланса" Секо Фофана в ближайшие дни.

Бразильский защитник выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Тогда "манкунианцы" купили его у "Порту" за 15 млн евро. В общей сложности за МЮ Теллес сыграл 50 матчей. В том числе – 21 поединок бок о бок с текущим игроком "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Прошлый сезон Алекс провел в аренде в “Севилье”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 7,5 млн евро.

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В статье: Аль-Наср Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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Источник:
Fabrizio Romano

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