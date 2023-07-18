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Арсенал представил выездной комплект формы в ярко-желтом цвете
"Канониры" продемонстрировали свое творение
Фото: ФК Арсенал
Лондонский “Арсенал” представил новый комплект выездной формы на следующий сезон 2023/24 гг..
"Канониры" опубликовали ряд фотографий, а также ролик, посвященный новой форме.
Ready to broadcast Islington’s finest to the world ????— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023
Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit ????
Она выполнена в ярко-желтом цвете. На футболке есть черные линии и синие вставки. Разработчики при создании вдохновлялись картой района в Лондоне, где расположен стадион "Эмирейтс" – Ислингтон. Также дизайнеры представили в своем творении вдохновение из поездок болельщиков "канониров" на выездные матчи.
На официальном сайте "Арсенала" футболка стоит 95 евро. Также можно оформить покупку игровой формы за 135 евро. Производителем футболок является немецкая фирма Adidas.
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