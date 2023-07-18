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Арсенал представил выездной комплект формы в ярко-желтом цвете

Англия
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"Канониры" продемонстрировали свое творение

Арсенал представил выездной комплект формы в ярко-желтом цвете

Фото: ФК Арсенал

Новина українською

Лондонский “Арсенал” представил новый комплект выездной формы на следующий сезон 2023/24 гг..

"Канониры" опубликовали ряд фотографий, а также ролик, посвященный новой форме.

Она выполнена в ярко-желтом цвете. На футболке есть черные линии и синие вставки. Разработчики при создании вдохновлялись картой района в Лондоне, где расположен стадион "Эмирейтс" – Ислингтон. Также дизайнеры представили в своем творении вдохновение из поездок болельщиков "канониров" на выездные матчи.

На официальном сайте "Арсенала" футболка стоит 95 евро. Также можно оформить покупку игровой формы за 135 евро. Производителем футболок является немецкая фирма Adidas.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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