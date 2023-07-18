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Молодой защитник Челси перенес операцию на крестах. Его купили за 80 миллионов евро
Он не поехал в турне по США из-за травмы
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Вчера стало известно, что "Челси" не взял Уэсли Фофану в предсезонное турне по США по причине травмы колена, серьезность которой оценивалась специалистами. Сегодня футболист перенес операцию на передней крестообразной связке.
Фофана ещё до перехода в "Челси" пропустил большую часть последнего сезона в "Лестере" из-за повреждения крестов. По ходу минувшего сезоне Уэсли пропустил 20 матчей за "Челси" из-за травм колена.
Медперсонал пришел к выводу, что необходимо провести реконструкцию передней крестообразной связки игрока из-за чего он не поехал в предсезонное турне по США.
Отметим, что сроки восстановления неизвестны. Теперь Фофане предстоит начать процесс реабилитации с медперсоналом на тренировочной базе клуба в Кобэме.
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