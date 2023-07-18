Манчестер Юнайтед готовит первое предложение по Хейлунду. ПСЖ также хочет датчанина

"Манчестер Юнайтед" готовится сделать первое предложение "Аталанте" по Расмусу Хейлунду. "Дьяволы" уже согласовали условия личного контракта с 20-летним датчанином.

"Аталанта" хочет 65-70 миллионов евро за переход нападающего. При этом в клубе не заинтересованы в игроках, которых "МЮ" может предложить к обмену.

The Athletic отмечает, что за форвардом следит также "ПСЖ", а сам "МЮ" ведет переговоры с Коло-Муани из "Айнтрахта".

В минувшем сезое Хейлунд провел за "Аталанту" 42 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.