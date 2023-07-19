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Челси продал своего полузащитника в клуб из Чемпионшипа
Выручили больше, чем заплатили за его трансфер
Leeds
"Лидс" оформил свой первый летний трансфер. Новичком команды стал Итан Ампаду, сообщает официальный сайт клуба.
Валлийский полузащитник, в последнее время чаще играющий на позиции защитника, перешел на полноценные права. Как сообщает инсайдеры, "Челси" получит за своего игрока около семи миллионов фунтов.
Контракт между сторонами подписан до 2027 года. Пока номер он еще не выбрал.
Ампаду перешел в "Челси" в 2017 году за 2,8 млн евро. С тех пор он провел за первую команду аристократов 12 матчей, подавляющую часть времени находясь в аренде.
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