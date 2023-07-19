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Тоттенхэм подпишет этим летом двух центральных защитников

Англия
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Наставник "шпор" хочет укрепить оборону

Тоттенхэм подпишет этим летом двух центральных защитников

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" вскоре оформит трансфер 18-летнего центрального защитника "Блэкберна" Эшли Филлипса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма перехода составит три миллиона фунтов. Он пройдет медицинское обследование в течение суток. Этот трансфер – на перспективу.

Кроме Филлипса в планах "шпор" этим летом подписать еще одного центрбека, сообщает Романо. Эту информацию подтвердил и главный тренер команды Анге Постекоглу:

“Да, мы это там сделаем – это не секрет. Я думаю, что это, безусловно, наше намерение. Мы работали над этим некоторое время и обязательно постараемся сделать это как можно скорее”, – сказал австралиец.

Отметим, что в этом летнем трансферном окне "шпоры" окончательно выкупили Деяна Кулусевский и Педро Порро. Также приобрели Джеймса Мэддисона и Гильермо Викарио. Манор Соломон пришел на правах свободного агента. В общей сложности на трансферы было потрачено 136,3 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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