Тоттенхэм подпишет этим летом двух центральных защитников

"Тоттенхэм" вскоре оформит трансфер 18-летнего центрального защитника "Блэкберна" Эшли Филлипса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма перехода составит три миллиона фунтов. Он пройдет медицинское обследование в течение суток. Этот трансфер – на перспективу.

Кроме Филлипса в планах "шпор" этим летом подписать еще одного центрбека, сообщает Романо. Эту информацию подтвердил и главный тренер команды Анге Постекоглу:

“Да, мы это там сделаем – это не секрет. Я думаю, что это, безусловно, наше намерение. Мы работали над этим некоторое время и обязательно постараемся сделать это как можно скорее”, – сказал австралиец.

Отметим, что в этом летнем трансферном окне "шпоры" окончательно выкупили Деяна Кулусевский и Педро Порро. Также приобрели Джеймса Мэддисона и Гильермо Викарио. Манор Соломон пришел на правах свободного агента. В общей сложности на трансферы было потрачено 136,3 млн евро.