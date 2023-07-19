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Онана: Я хочу и надеюсь выиграть Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед

Англия
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Переход уже совсем близко

Онана: Я хочу и надеюсь выиграть Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Потенциальный новичок "Манчестер Юнайтед" Андре Онана рассказал о своем переходе в состав "манкунианцев":

“Я человек, который всегда стремится к новым вызовам. Играть в Премьер-лиге, да еще и за такой клуб, как “Манчестер Юнайтед” – это непреодолимое желание. Все стороны хотели, чтобы это произошло. Но важно то, что даже если бы я остался, то был бы все равно счастлив, потому что у меня никогда не было проблем в "Интере".

Теперь хочу я начать новый и увлекательный опыт с тренером, который является для меня мастером. Я отправляюсь в замечательную лигу и большой клуб, который имеет огромную историю. Начну с нуля и каждый день буду делать все, чтобы показать новым болельщикам, кто я являюсь.

В МЮ есть отличная династия вратарей, от Шмейхеля до ван дер Сара и де Хеа. То, что меня избрали для продолжения этой традиции, делает меня гордым. Я хочу выигрывать трофеи со своими новыми одноклубниками. Я хочу и надеюсь выиграть Лигу чемпионов из "Манчестер Юнайтед", - сказал Онана.

Отметим, что голкипер уже прибыл в Англию для окончательного перехода в “Манчестер Юнайтед”. Как сообщал Фабрицио Романо, соглашение точно состоится. "Интер" получит за трансфер камерунца 51 миллион евро + бонусы.

Читайте такжеТрансфер Онана в Манчестер Юнайтед завершен на 99,9%
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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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