Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Онана: Я хочу и надеюсь выиграть Лигу чемпионов с Манчестер Юнайтед
Переход уже совсем близко
Getty Images/Global Images Ukraine
Потенциальный новичок "Манчестер Юнайтед" Андре Онана рассказал о своем переходе в состав "манкунианцев":
“Я человек, который всегда стремится к новым вызовам. Играть в Премьер-лиге, да еще и за такой клуб, как “Манчестер Юнайтед” – это непреодолимое желание. Все стороны хотели, чтобы это произошло. Но важно то, что даже если бы я остался, то был бы все равно счастлив, потому что у меня никогда не было проблем в "Интере".
Теперь хочу я начать новый и увлекательный опыт с тренером, который является для меня мастером. Я отправляюсь в замечательную лигу и большой клуб, который имеет огромную историю. Начну с нуля и каждый день буду делать все, чтобы показать новым болельщикам, кто я являюсь.
В МЮ есть отличная династия вратарей, от Шмейхеля до ван дер Сара и де Хеа. То, что меня избрали для продолжения этой традиции, делает меня гордым. Я хочу выигрывать трофеи со своими новыми одноклубниками. Я хочу и надеюсь выиграть Лигу чемпионов из "Манчестер Юнайтед", - сказал Онана.
Отметим, что голкипер уже прибыл в Англию для окончательного перехода в “Манчестер Юнайтед”. Как сообщал Фабрицио Романо, соглашение точно состоится. "Интер" получит за трансфер камерунца 51 миллион евро + бонусы.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Звезда Арсенала и женской сборной Англии, которая готова зажечь на чемпионате мира. ФОТО
- В Крыму детонирует склад БК, взрывы слышали и на полигоне – перекрыта трасса с Керченского моста
- Ночью Россия обстреляла Одесскую и Киевскую области – в ход оккупанты пустили ракеты и дроны
- Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО