Капитан Арсенала об упущенном чемпионстве: Мы мечтали победить, поэтому нам до сих пор больно

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор высказался о минувшем сезоне и упущенном чемпионстве. "Бороться за титул против команды, которая выиграла все – хороший шаг для нас", – сказал норвежский хавбек.

"Очень противоречивые чувства (по поводу прошлого сезона). Мы гордимся тем, как далеко мы продвинулись и насколько улучшились за последние несколько лет. Бороться за титул против команды, которая выиграла все – хороший шаг для нас, но в то же время больно остановиться так близко от победы.

Мы мечтали победить, поэтому нам до сих пор больно, но мы должны использовать все, чему научились в прошлом году, с пользой – так же, как мы делали это годом ранее. Мы пропустили Лигу чемпионов, но вернулись еще сильнее, еще более подготовленными.

Мы должны сделать то же самое сейчас, чтобы вернуться и извлечь из разочарования пользу, и мы постараемся это сделать", – сказал Эдегор.

В прошлом сезоне Эдегор провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Tranfsermarkt оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.