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Капитан Арсенала об упущенном чемпионстве: Мы мечтали победить, поэтому нам до сих пор больно
"Хороший сезон"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор высказался о минувшем сезоне и упущенном чемпионстве. "Бороться за титул против команды, которая выиграла все – хороший шаг для нас", – сказал норвежский хавбек.
"Очень противоречивые чувства (по поводу прошлого сезона). Мы гордимся тем, как далеко мы продвинулись и насколько улучшились за последние несколько лет. Бороться за титул против команды, которая выиграла все – хороший шаг для нас, но в то же время больно остановиться так близко от победы.
Мы мечтали победить, поэтому нам до сих пор больно, но мы должны использовать все, чему научились в прошлом году, с пользой – так же, как мы делали это годом ранее. Мы пропустили Лигу чемпионов, но вернулись еще сильнее, еще более подготовленными.
Мы должны сделать то же самое сейчас, чтобы вернуться и извлечь из разочарования пользу, и мы постараемся это сделать", – сказал Эдегор.
В прошлом сезоне Эдегор провел 45 матчей, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Tranfsermarkt оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.
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