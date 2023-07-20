Челси думает над тем, чтобы обратно выкупить защитника Кристал Палас из-за травмы Фофана

В руководстве "Челси" рассматривают вариант с возвращением Марка Гехи из "Кристал Пэлас" из-за травмы крестов Уэсли Фофана. Воспитанник "синих", ушедший из клуба в 2021-м находится в шорт-листе.

"Кристал Пэлас" выкупал 21-летнего Гехи за 18 миллионов евро, но защитник значительно спрогрессировал за 2 сезона в основе "орлов". Теперь переход футболиста оценивается в 35 миллионов. Как известно, обычно клубы просят за своих освновных талантов значительно выше рыночной цены и в случае с Гехи переход может обойтись "синим" в круглую сумму.

При этом Марк является воспитанником "Челси". 23-летний англичанин выступал за команды "синих" на всех возрастных уровнях.

Отметим, что фуллбеком интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм", но у "Челси" есть право приоритетного трансфера. Таким образом преимущество будет у "синих", даже когда клубы предложат равные условия.

В минувшем сезоне Гехи провел за "Кристал Пэлас" 40 матчей и забил 1 гол.