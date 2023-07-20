  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Серб хочет уйти и боится что сделка сорвется

Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Митрович зол на руководство "Фулхэма", которое отвергло два предложения от "Аль-Хиляля". Теперь в лондонском клубе просят 52 миллиона фунтов за переход нападающего.

Сам Митрович в ярости от сложившейся ситуации и больше не хочет оставаться в клубе.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" сильно заинтересован в переходе Митровича, а сам игрок также готов уйти. При этом футболист оценивается в 28 миллионов евро, что значительно меньше суммы, которую просит "Фелхэм".

Вероятно, клубы в Европе начинают понимать, что от Саудовской Аравии можно получить значительно больше, чем они получали ранее. Таким поведением "Фелхэм" не только может выручить больше с продажи серба, но и оставить в клубе ценного игркоа.

В минувшем сезоне Митрович провел за "Фулхэм" 28 матей, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Челси думает над тем, чтобы обратно выкупить защитника Кристал Палас из-за травмы Фофана
yellow-arrow
Капитан Арсенала об упущенном чемпионстве: Мы мечтали победить, поэтому нам до сих пор больно
yellow-arrow
Гвардиол перейдет в Манчестер Сити, клубы согласовали трансфер защитника Лейпцига
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) Александар Митрович Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде