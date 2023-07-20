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Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости
Серб хочет уйти и боится что сделка сорвется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Митрович зол на руководство "Фулхэма", которое отвергло два предложения от "Аль-Хиляля". Теперь в лондонском клубе просят 52 миллиона фунтов за переход нападающего.
Сам Митрович в ярости от сложившейся ситуации и больше не хочет оставаться в клубе.
Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" сильно заинтересован в переходе Митровича, а сам игрок также готов уйти. При этом футболист оценивается в 28 миллионов евро, что значительно меньше суммы, которую просит "Фелхэм".
Вероятно, клубы в Европе начинают понимать, что от Саудовской Аравии можно получить значительно больше, чем они получали ранее. Таким поведением "Фелхэм" не только может выручить больше с продажи серба, но и оставить в клубе ценного игркоа.
В минувшем сезоне Митрович провел за "Фулхэм" 28 матей, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.
???? Aleksandar Mitrović is furious with Fulham, who have turned down two offers from Al-Hilal. ????????— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 19, 2023
He has told those close to him that he no longer wants to play for the club.
They now value the Serbian striker at £52m! ????
(Source: Sky Sports) pic.twitter.com/4bN0z4zAqk
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