Александр Митрович зол на руководство "Фулхэма", которое отвергло два предложения от "Аль-Хиляля". Теперь в лондонском клубе просят 52 миллиона фунтов за переход нападающего.

Сам Митрович в ярости от сложившейся ситуации и больше не хочет оставаться в клубе.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" сильно заинтересован в переходе Митровича, а сам игрок также готов уйти. При этом футболист оценивается в 28 миллионов евро, что значительно меньше суммы, которую просит "Фелхэм".

Вероятно, клубы в Европе начинают понимать, что от Саудовской Аравии можно получить значительно больше, чем они получали ранее. Таким поведением "Фелхэм" не только может выручить больше с продажи серба, но и оставить в клубе ценного игркоа.

В минувшем сезоне Митрович провел за "Фулхэм" 28 матей, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.

