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Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял
Уверенная победа "аристократов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" в товарищеском матче во время турне в США разгромил валлийский "Рексем". Команды встречались в городе Чаппел-Хилл, расположенном в Северной Каролине.
“Аристократы” ударно начали встречу: уже на третьей минуте 21-летний Матсен открыл счет. А к концу первого тайма он уже оформил дубль.
Во второй половине матча команда Почеттино смогла забить только на последних минутах, однако сделала это трижды. Общий счет - 5:0 в пользу "аристократов".
Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку лондонцев на этот поединок.
Напомним, что владельцем "Рексема" является актер Райан Рейнольдс, в частности известный из-за главной роли в фильме "Дедпул". В прошлом сезоне клуб победил в Национальной лиге и смог пробиться во Вторую лигу – четвертый дивизион Англии.
Товарищеский матч
"Челси" - "Рексем" 5:0
Голы: Матсен 3, 42, Галлахер 80, Нкунку 90, Чилуелл 90+3
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