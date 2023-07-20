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Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял

Англия
(3 голосов)

Уверенная победа "аристократов"

Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" в товарищеском матче во время турне в США разгромил валлийский "Рексем". Команды встречались в городе Чаппел-Хилл, расположенном в Северной Каролине.

“Аристократы” ударно начали встречу: уже на третьей минуте 21-летний Матсен открыл счет. А к концу первого тайма он уже оформил дубль.

Во второй половине матча команда Почеттино смогла забить только на последних минутах, однако сделала это трижды. Общий счет - 5:0 в пользу "аристократов".

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку лондонцев на этот поединок.

Напомним, что владельцем "Рексема" является актер Райан Рейнольдс, в частности известный из-за главной роли в фильме "Дедпул". В прошлом сезоне клуб победил в Национальной лиге и смог пробиться во Вторую лигу – четвертый дивизион Англии.

Товарищеский матч

"Челси" - "Рексем" 5:0

Голы: Матсен 3, 42, Галлахер 80, Нкунку 90, Чилуелл 90+3

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.07.2023 в 11:56
Зірковий клуб, що з цього року пробився аж у четвертий дивізіон Англії?! Так, ви майстри медових заголовків.
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