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Партнер для Миколенко. Эвертон оформил переход вингера, которым интересовался Милан
На арендных условиях
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вильярреала" Арно Данджума вскоре присоединится к "Эвертону". Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что переход состоится.
В ближайшие дни игрок пройдет медицинское обследование. Скорее всего, это произойдет в выходные – не сегодня.
"Ириски" договорились об арендном соглашении с "Вильярреалом" на весь следующий сезон. Контракт нидерландца с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года.
С января по июнь этого года Данджума выступал за "Тоттенхэм" тоже на правах аренды. "Вильярреал" получил от "шпор" три миллиона евро. В общей сложности он провел в Лондоне 12 матчей, отличившись двумя голами. Его трансферная стоимость, согласно информации аналитического портала Transfermarkt, упала с 35 до 25 миллионов евро.
Николо Скир сообщил, что "желтая субмарина" получит за годовую аренду своего вингера четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Данджумой интересуется "Милан". Итальянские СМИ даже говорили, что клубы договорились об аренде футболиста, однако сделка сорвалась.
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