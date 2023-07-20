  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Фулхэма о Саудовской Аравии: Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам даже убийство сойдет с рук
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Фулхэма о Саудовской Аравии: Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам даже убийство сойдет с рук

Англия
(1 голосов)

Интересно, что думают об этом потенциальные покупатели Митровича

Владелец Фулхэма о Саудовской Аравии: Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам даже убийство сойдет с рук

Фото: twitter.com/TonyKhan

Новина українською

Владелец "Фулхэма" Тони Хан в эфире The Dan Le Batard Show прокомментировал трансферную политику клубов Саудовской Аравии. Он также вспомнил об убийстве журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, что в 2018-м в консульстве Саудовской Аравии в стамбуле был убит журналист Джамал Хашогги, который активно критиковал действия принца Мухаммеда бин Салмана. Журналист так и не вышел из консульства и в подготовке убийства обвинили саудовские власти.

"Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков мира.

Они, безусловно, связывались со многими игроками, но мы хотим сохранить наших звезд", – сказал Тони Хан.

Читайте также Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости

"Аль-Хиляль" пытается подписать Александра Митровича из "Фулхэма", тогда как клуб запрашивает все больше за переход игрока. Клуб уже отверг два предложения и просит за серба 52 миллиона фунтов. Сам игрок в ярости и хочет перейти в саудовский клуб.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бруну – новый капитан Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Кварцяный: Зинченко родился у ангела, и Бог его считал своим сыном
yellow-arrow
Партнер для Миколенко. Эвертон оформил переход вингера, которым интересовался Милан
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Киев)
20.07.2023 в 18:38
Ну так це взагалі притаманно азійським сатрапіям. В центрі москви вбили Нємцова, то хіба за це хтось відповідав.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде