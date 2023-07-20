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Владелец Фулхэма о Саудовской Аравии: Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам даже убийство сойдет с рук
Интересно, что думают об этом потенциальные покупатели Митровича
Фото: twitter.com/TonyKhan
Владелец "Фулхэма" Тони Хан в эфире The Dan Le Batard Show прокомментировал трансферную политику клубов Саудовской Аравии. Он также вспомнил об убийстве журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Напомним, что в 2018-м в консульстве Саудовской Аравии в стамбуле был убит журналист Джамал Хашогги, который активно критиковал действия принца Мухаммеда бин Салмана. Журналист так и не вышел из консульства и в подготовке убийства обвинили саудовские власти.
"Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков мира.
Они, безусловно, связывались со многими игроками, но мы хотим сохранить наших звезд", – сказал Тони Хан.
"Аль-Хиляль" пытается подписать Александра Митровича из "Фулхэма", тогда как клуб запрашивает все больше за переход игрока. Клуб уже отверг два предложения и просит за серба 52 миллиона фунтов. Сам игрок в ярости и хочет перейти в саудовский клуб.
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