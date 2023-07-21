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Бернли подписал чемпиона молодежного Евро
Контракт рассчитан на четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд
"Бернли" объявил о подписании голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда. Отметим, что Траффорд в составе молодежной сборной Англии в этом году выиграл Чемпионат Европы. Контракт рассчитан на четыре года.
Последние два сезона Джеймс играл на правах аренды за "Болтон" и стал лучшим молодым футболистом Лиги 1. Летом голкипер проявил себя с лучшей стороны на молодежном Евро, где провел шесть "сухих" матчей. Его отбитый пенальти в дополнительное время в финале против Испании помог сборной Англии победить на Евро.
Траффорд поделился своими впечатлениями от подписания контракта с клубом АПЛ: "Я чувствую себя очень счастливым, ведь официально стал игроком "Бернли". Я хочу совершенствоваться и учиться новому. Стремлюсь делать это день за днем и пытаться достичь как можно большего в будущем."
Отметим, что Траффорд это уже четвертый новичок для Бернли в летнее межсезонье.
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