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Харри Кейн не будет форсировать переход в Баварию
Не так сильно и хочет
Фото: Tottenham Hotspur
Харри Кейн не собирается форсировать переход в "Баварию" из "Тоттенхэма". Он также может остаться в клубе летом и продлить контракт в следующем сезоне, если дела с новым тренером Постекоглу будут идти успешно.
Стоит отметить, что это не исключает трансфера и он все ещё может покинуть клуб, ему симпатична "Бавария".
"Шпоры" уже отклонили два предложения от "Баварии". В клубе хотят получить 100 миллионов евро одним платежом за нападающего.
В прошлом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.
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