  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Харри Кейн не будет форсировать переход в Баварию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн не будет форсировать переход в Баварию

Англия
(1 голосов)

Не так сильно и хочет

Харри Кейн не будет форсировать переход в Баварию

Фото: Tottenham Hotspur

Новина українською

Харри Кейн не собирается форсировать переход в "Баварию" из "Тоттенхэма". Он также может остаться в клубе летом и продлить контракт в следующем сезоне, если дела с новым тренером Постекоглу будут идти успешно.

Стоит отметить, что это не исключает трансфера и он все ещё может покинуть клуб, ему симпатична "Бавария".

"Шпоры" уже отклонили два предложения от "Баварии". В клубе хотят получить 100 миллионов евро одним платежом за нападающего.

В прошлом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Игроки Баварии недовольны, что Уокеру предлагают контракт на 2 года
yellow-arrow
Setanta Sports бесплатно покажет благотворительный матч Game4Ukraine
yellow-arrow
История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде