Харри Кейн не будет форсировать переход в Баварию

Харри Кейн не собирается форсировать переход в "Баварию" из "Тоттенхэма". Он также может остаться в клубе летом и продлить контракт в следующем сезоне, если дела с новым тренером Постекоглу будут идти успешно.

Стоит отметить, что это не исключает трансфера и он все ещё может покинуть клуб, ему симпатична "Бавария".

"Шпоры" уже отклонили два предложения от "Баварии". В клубе хотят получить 100 миллионов евро одним платежом за нападающего.

В прошлом сезоне Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.