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Игроки Баварии недовольны, что Уокеру предлагают контракт на 2 года

Англия
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В клубе есть правило, согласно которому, с игроками за 30 подписываются контракты на 1 год

Игроки Баварии недовольны, что Уокеру предлагают контракт на 2 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Баварии" часть игроков недовольна решением предложить Кайлу Уокеру контракт по схеме 2+1. Раньше клуб придерживался правила подписывать контракты сроком на 1 год с футболистами старше 30-ти.

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Напомним, что из-за этого правила у "Баварии" были проблемы с продлением Мануэля Нойера и Томаса Мюллера. Часть футболистов не понимают, почему исключение делается именно для англичанина.

Ранее сообащалось, что "Бавария" и "Сити" обменяются крайними защитниками. Уокер перейдет в "Баварию" и Бенжамен Павар уйдет в стан "горожан".

В прошлом сезоне Уокер провел за "Сити" 39 матчей и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Кайл Уокер Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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Источник:
bild.de

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