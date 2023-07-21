СМИ: Кейн сказал руководству Тоттенхэма, что он не продлит контракт

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уведомил руководство, что он не собирается продлевать контракт, сообщает Sky Sports Drutchland. Его соглашение со шпорами истекает летом 2024-го.

У председателя совета директоров Даниэля Леви остается два выхода: отпустить Кейна бесплатно через год или продать этим летом. Отмечается, что переговоры с "Баварией" продолжаются.

"Мы придерживаемся того, что сделку заключат этим летом. "Бавария" получит Кейна – в том числе потому, что сам Кейн очень этого хочет", – отметил журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее стало известено, что Кейн не будет форсировать свой уход, а "Тоттенхэм" хочет 100 миллионов евро одним платежем за игрока.