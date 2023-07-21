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СМИ: Кейн сказал руководству Тоттенхэма, что он не продлит контракт

Англия
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(1 голосов)

У Даниэля Леви проблемы

СМИ: Кейн сказал руководству Тоттенхэма, что он не продлит контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уведомил руководство, что он не собирается продлевать контракт, сообщает Sky Sports Drutchland. Его соглашение со шпорами истекает летом 2024-го.

У председателя совета директоров Даниэля Леви остается два выхода: отпустить Кейна бесплатно через год или продать этим летом. Отмечается, что переговоры с "Баварией" продолжаются.

"Мы придерживаемся того, что сделку заключат этим летом. "Бавария" получит Кейна – в том числе потому, что сам Кейн очень этого хочет", – отметил журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее стало известено, что Кейн не будет форсировать свой уход, а "Тоттенхэм" хочет 100 миллионов евро одним платежем за игрока.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
sport.sky.de

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
21.07.2023 в 22:48
Тоттенгем маринуватиме гравця, бо він уклав попередній контракт з Поліссям
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