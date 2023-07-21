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СМИ: Кейн сказал руководству Тоттенхэма, что он не продлит контракт
У Даниэля Леви проблемы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уведомил руководство, что он не собирается продлевать контракт, сообщает Sky Sports Drutchland. Его соглашение со шпорами истекает летом 2024-го.
У председателя совета директоров Даниэля Леви остается два выхода: отпустить Кейна бесплатно через год или продать этим летом. Отмечается, что переговоры с "Баварией" продолжаются.
"Мы придерживаемся того, что сделку заключат этим летом. "Бавария" получит Кейна – в том числе потому, что сам Кейн очень этого хочет", – отметил журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее стало известено, что Кейн не будет форсировать свой уход, а "Тоттенхэм" хочет 100 миллионов евро одним платежем за игрока.
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