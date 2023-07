Синие галочки, которые решают судьбы. Как именно согласовываются трансферные сделки?

В летний период Фабрицио Романо за одни сутки публикует около 60 твитов, связанных с футбольными трансферами (но эта информация требует дополнительной проверки). А вот что не требует никаких доказательств или проверок, так это неутомимая жажда футбольных болельщиков к потреблению трансферных новостей, которые зачастую становятся главной темой для обсуждения с родными, друзьями и коллегами.

Мы любим скролить ленту Twitter'а, обновлять футбольные сайты или перечитывать свежие новости в Телеграме — всё ради подробностей новой трансферной саги, которая непременно разворачивается каждое лето. Однако вся информация, которая доходит до нас, ограничивается стандартным описанием: клуб А хочет приобрести у клуба Б футболиста за сумму В. Звучит так сухо. Может даже сложиться впечатление, что журналисты специально от нас скрывают интересные подробности трансферной обыденности. Однако сегодня мы окунёмся в детали этой скрытой жизни и разберёмся, как согласовываются трансферы наших любимых футболистов.

Илкай Гюндоган в "Барселоне"

Определение трансферной цели

Всё начинается с того, что в клубе согласовывают кандидатуру игрока, по поводу которого планируют начаться переговоры. Причём это очень кропотливый процесс, ведь одной лишь информации о том, что он прекрасно подходит игровому стилю команды — недостаточно. По словам одного из руководителей "Ньюкасла" Ясира Аль-Румаяна, перед конкретными шагами в направлении подписания клуб изучает все риски, связанные с игроком: "Мы изучаем всю историю активности игрока в социальных сетях, изучаем вероятные культурные конфликты, которые могут возникнуть. Например, писал ли игрок какие-либо расистские комментарии, когда был тинейджером, не имеет ли он какого-то провокационного поста в Instagram. Мы также читаем все интервью, которые давал футболист за последние 5 лет. Затем можем позвонить его бывшим тренерам, физиотерапевтам. Просим их дать свою оценку работе игрока. Мы хотим быть убеждены, что наша трансферная цель серьезно относится к своей профессии".

Первый контакт с игроком

Да, сначала клубы контактируют именно с игроками, а не их клубами. Почему? На этот вопрос лаконично отвечает бывший спортивный директор "Фулхэма" Лес Рид: "Может ли быть такое, что клуб, когда хочет подписать футболиста, сначала будет контактировать с клубом, которому тот принадлежит? Конечно нет! А зачем вообще это делать? Какой смысл? Сначала нужно узнать, готов ли сам игрок перейти в твой клуб. Зачем вообще сначала контактировать с другим клубом, договариваться о трансфере, а потом услышать от игрока отказ? Это тупость".

Сначала нужно согласие от футболиста на переход, что происходит дальше — отличается в зависимости от конкретного случая. Но обычно следующим шагом является начало переговоров с клубом, которому принадлежит игрок, параллельно с которыми происходит согласование условий личного контракта с футболистом.

Первый контакт между клубами

И здесь нам на помощь приходит... WhatsApp. Если вы думали, что переговоры между клубами происходят на официальных встречах где-то в офисе, то вынуждены вас разочаровать. Переговоры происходят не так романтично, отдельный фильм о подобном не снимешь.

Почти все первоочередные предложения клубов направляются простым сообщением через WhatsApp, особым преимуществом которого считаются синие галочки: "Реальная причина, почему мы без предварительного сговора решили пользоваться именно WhatsApp — это синие галочки, которые показывают, прочитано ли твоё сообщение, знает ли другая сторона о твоём интересе или о твоём конкретном предложении», - рассказывает исполнительный директор "Саутгемптона" Генрик Крафт. Конечно, стороны могут использовать и другие мессенджеры, просто WhatsApp является наиболее популярным среди футбольных функционеров.

Итак, всё это происходит в таком формате: "Мы предлагаем вам 10 миллионов фунтов за этого игрока". "Нет, этого будет мало, мы хотим больше", "Хорошо, давайте за 12 миллионов", "Это нас устраивает".

Только что вы почитали примерную переписку между представителями футбольных клубов. Но от Фабрицио Романо это звучит как: "Клуб отклонил предложение и требует больше, переговоры продолжаются". А со временем это перерастает в фирменное: "Here we go! Трансфер согласован за 12 миллионов фунтов".

Конечно, подобный пример является скорее фантазией, однако он дает понять, что за словами "переговоры продолжаются" необязательно скрывается личная встреча между директорами клубов.

Иногда клубы действительно организовывают личные встречи для согласования трансферов, но перед этим они обязательно пообщаются через один из известных мессенджеров, чтобы примерно понять позицию каждой из сторон. И только после финального устного, или письменного, как в случае с WhatsApp, согласия, клуб отправляет своё официальное трансферное предложение через электронную почту для подписей и итогового заполнения трансферного бланка для национальных футбольных федераций.

Согласование личного контракта

Даже на этом этапе роль WhatsApp всё ещё важна, ведь именно там клубы и игроки со своими агентами согласовывают условия контрактов. Обычно после того, как клубы пожали руки, на авансцену выходит агент, который начинает писать требования по поводу бонусов, которые они хотели бы получить при подписании контракта.

Анхелиньо в "Галатасарае"

Бонусы — это вообще наиболее болезненная тема для большинства клубов, ведь иногда футболисты могут выставлять просто невероятные условия: бесплатные билеты на матчи для родных футболиста, устройство его родственников на работу, организация бесплатных перелетов и проживание в лучших отелях для близких. Уровень бонусов ограничен только воображением самих футболистов. Однако если подобные внефутбольные требования имеют не все игроки, то бонусы за выступления на футбольном поле — это почти всегда обязательное условие.

Классический пример подобного — это дополнительные выплаты за забитые голы, голевые передачи, количество сыгранных матчей. Но все это доступно скорее игрокам атакующей линии, поэтому игроки защиты начали финансово защищать и свои перформансы — бонусы за "сухие" матчи стали уже классикой. А вот бонусы за голы после угловых для всей команды — это уже свежая традиция. При угловых в атаке участвует почти вся команда, кто-то блокирует игрока соперника, кто-то отвлекает, а кто-то из-за этого забивает. Так почему бонусы должны начисляться только автору забитого гола или автору голевой? В атаке участвовали все, поэтому, будьте так добры, вознаградите каждого полевого футболиста.

Чаще через переписку и реже во время личных встреч стороны согласовывают условия личного контракта. Скриншоты из этих переписок сохраняют обе стороны в качестве доказательства конкретных условий, о которых они договорились, чтобы при подписании контракта не возникало никаких вопросов.

Только после этого соглашение можно считать завершенным и мы наконец можем прочитать на сайте клуба заявление с объявлением о новом подписании. За этим стоит большая работа многих специалистов, куча сообщений в WhatsApp, несколько электронных писем, а иногда и немалое количество личных встреч. Все это ради заветного "Официально", которое так любят видеть футбольные болельщики.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine