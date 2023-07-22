  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Цель Челси – побеждать, а не просто показывать хорошую игру
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Цель Челси – побеждать, а не просто показывать хорошую игру

Англия
(1 голосов)

Тренер мотивирует своих игроков на максимальный результат

Почеттино: Цель Челси – побеждать, а не просто показывать хорошую игру

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнениями о своей команде.

"Наша цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то, конечно, но не потому, что ими будет легко управлять".

Не хочу, чтобы игроки были легкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи", – сказал тренер.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: Сказал себе, что смогу из Сити перейти в АПЛ только в команду Артеты
yellow-arrow
Стерлинг: Моральный дух Челси высок, нам просто нужно продолжать развиваться
yellow-arrow
У голкипера Тоттенхэма дома живут беженцы из Украины. Он называет 11-летнего парня своим младшим братом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде