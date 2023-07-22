Почеттино: Цель Челси – побеждать, а не просто показывать хорошую игру

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнениями о своей команде.

"Наша цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то, конечно, но не потому, что ими будет легко управлять".

Не хочу, чтобы игроки были легкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи", – сказал тренер.