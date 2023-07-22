Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Цель Челси – побеждать, а не просто показывать хорошую игру
Тренер мотивирует своих игроков на максимальный результат
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поделился мнениями о своей команде.
"Наша цель – побеждать, а не просто показывать хорошую игру. Для этого нам нужны хорошие игроки. Если они молоды и достаточно хороши, чтобы быть в команде, то, конечно, но не потому, что ими будет легко управлять".
Не хочу, чтобы игроки были легкими в управлении. Хочу футболистов, которые собираются играть, приносить хорошие результаты и помогать команде побеждать. Не другие вещи", – сказал тренер.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Великолепная вторая половинка игрока Динамо, которого ждут в Серии А. ФОТО
- Украинец Довбыщенко сенсационно нокаутировал небитого британца. Видео
- Месси отметился шикарным победным голом во время своего дебюта за Интер Майами - ВИДЕО
- Почеттино: Мудрик - действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО