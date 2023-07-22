Гвардиола о возвращении Канселу: Мы увидим, что произойдет

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возвращение Жоау Канселу в команду.

"Жоао Канселу здесь. Жоао был очень важным для нас в прошлом сезоне. После аренды в "Баварию" он вернулся сюда и является частью нашей команды. Как я сказал раньше, мы увидим, что произойдет", – рассказал испанский наставник.