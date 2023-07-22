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Гвардиола о возвращении Канселу: Мы увидим, что произойдет

Англия
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Довольно неоднозначный ответ Пепа

Гвардиола о возвращении Канселу: Мы увидим, что произойдет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал возвращение Жоау Канселу в команду.

"Жоао Канселу здесь. Жоао был очень важным для нас в прошлом сезоне. После аренды в "Баварию" он вернулся сюда и является частью нашей команды. Как я сказал раньше, мы увидим, что произойдет", – рассказал испанский наставник.

Напомним, португальский защитник провел вторую половину кампании 2022/23 в аренде в мюнхенской "Баварии".

В прошлом сезоне 29-летний универсал провел 46 поединков, забил 3 гола и оформил 10 ассистов.

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В статье: Жоау Канселу Пеп Гвардиола
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Источник:
City Zone

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