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Мудрик против Де Дзерби. Челси - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Англия
(1 голосов)

Челси - Брайтон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 23.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Мудрик против Де Дзерби. Челси - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

UA-Футбол
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Представители АПЛ продолжают активную подготовку к сезону. За океаном пройдет серия матчей с участием лучших команд Англии. Все для того, чтобы как можно лучше подготовиться к началу внутреннего чемпионата, который уже не за горами. В воскресенье, 23-го июля, между собой сыграют "Челси" и "Брайтон".

Матч начнется в 02:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеоресурс Setanta Sports. Смотреть можно как в приложении, так и на линейных телеканалах.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Летняя серия АПЛ. 23.07.2023
"Челси" – "Брайтон"
Начало – 02:00

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Трансляція матчу Челсі - Брайтон
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