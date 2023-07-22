Мудрик против Де Дзерби. Челси - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Представители АПЛ продолжают активную подготовку к сезону. За океаном пройдет серия матчей с участием лучших команд Англии. Все для того, чтобы как можно лучше подготовиться к началу внутреннего чемпионата, который уже не за горами. В воскресенье, 23-го июля, между собой сыграют "Челси" и "Брайтон".

Матч начнется в 02:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеоресурс Setanta Sports. Смотреть можно как в приложении, так и на линейных телеканалах.

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Летняя серия АПЛ. 23.07.2023

"Челси" – "Брайтон"

Начало – 02:00