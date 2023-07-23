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Мудрик ударом из-за пределов штрафной забил дебютный гол за Челси. ВИДЕО

Англия
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В матче против "Брайтона"

Мудрик ударом из-за пределов штрафной забил дебютный гол за Челси. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Михаил Мудрик отличился первым голом за лондонский "Челси". Это произошло в контроольном матче его клуба против "Брайтон энд Хоув Альбион".

Хавбек перед штрафным обыгрался с Николасом Джексоном и нанес эффектный удар с полукруга штрафной.

Эта игра стала первой для Мудрика во время подготовки к новому английскому сезону. Полузащитник пропустил стартовую игру против "Рексэма" из-за продолженного отпуска, связанного с участием в молодежном чемпионате Европы.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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