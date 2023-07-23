Мудрик ударом из-за пределов штрафной забил дебютный гол за Челси. ВИДЕО

Украинский вингер Михаил Мудрик отличился первым голом за лондонский "Челси". Это произошло в контроольном матче его клуба против "Брайтон энд Хоув Альбион".

Хавбек перед штрафным обыгрался с Николасом Джексоном и нанес эффектный удар с полукруга штрафной.

Эта игра стала первой для Мудрика во время подготовки к новому английскому сезону. Полузащитник пропустил стартовую игру против "Рексэма" из-за продолженного отпуска, связанного с участием в молодежном чемпионате Европы.