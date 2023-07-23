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Мудрик ударом из-за пределов штрафной забил дебютный гол за Челси. ВИДЕО
В матче против "Брайтона"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Михаил Мудрик отличился первым голом за лондонский "Челси". Это произошло в контроольном матче его клуба против "Брайтон энд Хоув Альбион".
Хавбек перед штрафным обыгрался с Николасом Джексоном и нанес эффектный удар с полукруга штрафной.
Эта игра стала первой для Мудрика во время подготовки к новому английскому сезону. Полузащитник пропустил стартовую игру против "Рексэма" из-за продолженного отпуска, связанного с участием в молодежном чемпионате Европы.
Chelsea fans in Philly are PUMPED! ????— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) July 23, 2023
????: @Peacock | #PLSummerSeries pic.twitter.com/8HmVUmEeoV
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