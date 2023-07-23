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Манчестер Юнайтед не готов заплатить за Хейлунда ту сумму, которую хочет Аталанта

Англия
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Игрок может уйти из команды только за солидную компенсацию

Манчестер Юнайтед не готов заплатить за Хейлунда ту сумму, которую хочет Аталанта

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не устраивает сумма, которую просят за Расмуса Хэйлунда. "Аталанта" рассчитывает выручить за форварда 70 млн. евро и еще 10 млн., как бонусы. Для МЮ это слишком много.

Манкунианцы готовы потратить от 40 до 60 млн евро из-за ограниченных правил финансового фейр-плей. В то же время "Аталанта" не собирается идти на компромисс и обсуждать другую сумму.

Отметим, между тем "Манчестер Юнайтед" обсуждает трансфер Рандаля Коло-Муани, выступающий за "Айнтрахт". Также изучаются другие возможные варианты.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
Daily Mail

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