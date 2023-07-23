Манчестер Юнайтед не готов заплатить за Хейлунда ту сумму, которую хочет Аталанта

"Манчестер Юнайтед" не устраивает сумма, которую просят за Расмуса Хэйлунда. "Аталанта" рассчитывает выручить за форварда 70 млн. евро и еще 10 млн., как бонусы. Для МЮ это слишком много.

Манкунианцы готовы потратить от 40 до 60 млн евро из-за ограниченных правил финансового фейр-плей. В то же время "Аталанта" не собирается идти на компромисс и обсуждать другую сумму.

Отметим, между тем "Манчестер Юнайтед" обсуждает трансфер Рандаля Коло-Муани, выступающий за "Айнтрахт". Также изучаются другие возможные варианты.