Вингер Вильяреала проходит медосмотр перед присоединением к клубу Миколенко

Вингер "Вильярреала" Арно Данджума прошел медосмотр перед закрытием соглашения о его аренде в "Эвертоне".

Официально о переходе нидерландца будет объявлено в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что это будет обычная аренда без права выкупа.

Весной 26-летний игрок выступал на правах аренды по "Тоттенгему", однако лондонцы решили не выкупать его за 27 млн евро. Арно присоединился к команде зимой, в последний момент отказав "Эвертону".