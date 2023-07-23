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Вингер Вильяреала проходит медосмотр перед присоединением к клубу Миколенко
Игрок завершает свой переход
Фото: twitter.com/Danjuma
Вингер "Вильярреала" Арно Данджума прошел медосмотр перед закрытием соглашения о его аренде в "Эвертоне".
Официально о переходе нидерландца будет объявлено в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что это будет обычная аренда без права выкупа.
Весной 26-летний игрок выступал на правах аренды по "Тоттенгему", однако лондонцы решили не выкупать его за 27 млн евро. Арно присоединился к команде зимой, в последний момент отказав "Эвертону".
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Источник:Fabrizio Romano
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