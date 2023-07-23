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Манчестер Юнайтед дважды обыграл Арсенал в спарринге в США. Зинченко в заявку не попал

Англия
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Были определенные договоренности перед матчем

Манчестер Юнайтед дважды обыграл Арсенал в спарринге в США. Зинченко в заявку не попал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночном для Европы матче встречались два представителя Англии в Лиге чемпионов этого сезона. В матче на стадионе "МетЛайф" в Ист-Резерфорде под рекордную для штата Нью-Джерси толпу болельщиков (82 262) "Арсенал" противостоял "Манчестер Юнайтед".

“Манкунианцы” забили два гола в первом тайме силами капитана Фернандеша, а также Санчо. До конца поединка больше результативности не было, да и команды нанесли всего по семь ударов. В основное время МЮ одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Перед матчем команды договорились о выполнении серии пенальти, несмотря на итоговый счет. Это сделано для того, чтобы футболисты попрактиковались ударами из точки под давлением большой толпы.

В итоге МЮ победил и здесь со счётом 5:3. На две команды пенальти не реализовал полузащитник "канониров" Фабиу Виейра. Интересно, что обе команды не добавили серию пенальти в общий обзор матча на своих официальных ресурсах.

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко, несмотря на то, что присутствовал на предматчевой пресс-конференции, в заявку на поединок против "Манчестер Юнайтед" не попал.

Следующий матч в США "канониры" проведут в ночь с 26 на 27 июля против "Барселоны". Тогда же и у "манкунианцев" запланирован спарринг - в соперниках будет "Рексем".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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