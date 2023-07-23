Гвардиола рассказал, останется ли Канселу в команде

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, останется ли в команде защитник Жоау Канселу.

"Канселу остаётся здесь. Жоау был очень важен для нас в прошлом сезоне. После аренды в "Баварию" он вернулся сюда и является частью команды. Как я сказал раньше, мы увидим, что будет", – сказал тренер.