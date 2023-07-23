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Гвардиола рассказал, останется ли Канселу в команде

Англия
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Клуб нуждается в услугах португальца

Гвардиола рассказал, останется ли Канселу в команде

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, останется ли в команде защитник Жоау Канселу.

"Канселу остаётся здесь. Жоау был очень важен для нас в прошлом сезоне. После аренды в "Баварию" он вернулся сюда и является частью команды. Как я сказал раньше, мы увидим, что будет", – сказал тренер.

Напомним, 29-летний Канселу вторую часть прошедшего сезона провёл в составе мюнхенской "Баварии", где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
City_Zone

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