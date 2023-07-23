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Манчестер Юнайтед все еще готов рассмотреть варианты продажа Санчо

Англия
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Вместе с тем, в Манчестере считают, что Джейдон останется

Манчестер Юнайтед все еще готов рассмотреть варианты продажа Санчо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" все еще готов рассмотреть вариант с продажей нападающего команды Джейдона Санчо.

Вероятность ухода 23-летнего англичанина не очень высока. Скорее всего, в следующем сезоне он продолжит играть именно за "манкунианцев". Сам игрок считает, что ему есть что доказывать себе и тренерскому штабу.

Санчо перешел в "Юнайтед" Летом 2021 года из "Боруссии" Д. За это время он провел 85 матчей, в которых забил 15 голов и 6 ассистов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Daily Mail

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