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Манчестер Юнайтед все еще готов рассмотреть варианты продажа Санчо
Вместе с тем, в Манчестере считают, что Джейдон останется
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" все еще готов рассмотреть вариант с продажей нападающего команды Джейдона Санчо.
Вероятность ухода 23-летнего англичанина не очень высока. Скорее всего, в следующем сезоне он продолжит играть именно за "манкунианцев". Сам игрок считает, что ему есть что доказывать себе и тренерскому штабу.
Санчо перешел в "Юнайтед" Летом 2021 года из "Боруссии" Д. За это время он провел 85 матчей, в которых забил 15 голов и 6 ассистов.
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Источник:Daily Mail
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