Манчестер Юнайтед все еще готов рассмотреть варианты продажа Санчо

"Манчестер Юнайтед" все еще готов рассмотреть вариант с продажей нападающего команды Джейдона Санчо.

Вероятность ухода 23-летнего англичанина не очень высока. Скорее всего, в следующем сезоне он продолжит играть именно за "манкунианцев". Сам игрок считает, что ему есть что доказывать себе и тренерскому штабу.

Санчо перешел в "Юнайтед" Летом 2021 года из "Боруссии" Д. За это время он провел 85 матчей, в которых забил 15 голов и 6 ассистов.